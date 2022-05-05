هيئة السوق المالية توفر وظائف إدارية شاغرة
كشفت هيئة السوق المالية عبر بوابتها الرسمية عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين وذلك وفق المسميات الوظيفية التالية :
وأوضحت هيئة السوق المالية أن التدريب على رأس العمل وفق المسميات الأتية :
مسار المالية – مسار القانون – مسار الإدارة – مسار تقنية المعلومات – مسار المحاسبة
وأفادت الهيئة بأن شروط التقديم هي :
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
– المعدل الدراسي العام لا يقل عن جيد جدًا
– التفرغ التام
– اجتياز المقابلات الشخصية، وغيرها من الشروط
وأضافت أن مميزات التدريب على رأس العمل هي :
– توجيه وإرشاد شخصي
– تدوير وظيفي
– حلقات تعريف ونقاش
– تقديم عروض
– أجازة سنوية مدفوعة الأجر
وأشارت أن التقديم على الوظائف من خلال رابط الموقع .
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