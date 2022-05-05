هيئة السوق المالية توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت هيئة السوق المالية عبر بوابتها الرسمية عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين وذلك وفق المسميات الوظيفية التالية :

وأوضحت هيئة السوق المالية أن التدريب على رأس العمل وفق المسميات الأتية :

مسار المالية – مسار القانون – مسار الإدارة – مسار تقنية المعلومات – مسار المحاسبة

وأفادت الهيئة بأن شروط التقديم هي :

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

– المعدل الدراسي العام لا يقل عن جيد جدًا

– التفرغ التام

– اجتياز المقابلات الشخصية، وغيرها من الشروط

وأضافت أن مميزات التدريب على رأس العمل هي :

– توجيه وإرشاد شخصي

– تدوير وظيفي

– حلقات تعريف ونقاش

– تقديم عروض

– أجازة سنوية مدفوعة الأجر

وأشارت أن التقديم على الوظائف من خلال رابط الموقع .