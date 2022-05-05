شركة علم توفر وظيفة تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس
كشفت شركة علم عن توفر وظيفة تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمدينة الرياض، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:
المسمى الوظيفي:
– مسؤول OpenShift.
الشروط:
1- درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، نظم المعلومات).
2- خبرة لا تقل عن سنتين بإدارة OpenShift.
3- إدارة “OpenShift و Kubernetes” واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
4- خبرة جيدة في SOAP / REST / APIs.
5- خبرة جيدة في ELK kibana وأدوات وميزات المراقبة.
6- من الجيد أن يكون لديك خبرة في RabbitMQ و Redis.
وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1443/10/04هـ الموافق 2022/05/05م.
وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال رابط “لينكد إن“.
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