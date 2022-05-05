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شركة علم توفر وظيفة تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس

شركة علم توفر وظيفة تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة علم عن توفر وظيفة تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمدينة الرياض، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

– مسؤول OpenShift.

الشروط:

1- درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، نظم المعلومات).

2- خبرة لا تقل عن سنتين بإدارة OpenShift.

3- إدارة “OpenShift و Kubernetes” واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

4- خبرة جيدة في SOAP / REST / APIs.

5- خبرة جيدة في ELK kibana وأدوات وميزات المراقبة.

6- من الجيد أن يكون لديك خبرة في RabbitMQ و Redis.

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1443/10/04هـ الموافق 2022/05/05م.

وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال رابط “لينكد إن“.


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