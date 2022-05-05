شاب يرفع دعوى رد شبكة ويتهم خطيبته وأهلها بالغش والتحايل

القاهرة(صدى):

أقدم شاب على رفع دعوى رد شبكه بمحكمة الأسرة بالجيزة ضد خطيبته قدرت قيمتها بـ 200 ألف جنيه، وهدايا بـ 33 ألف جنيه.

واتهم الشاب خطيبته وعائلتها بالغش والتدليس والتحايل لسرقة أمواله وحقوقه، وذلك بعد تقديمه مستندات تفيد ببيعها الشبكة بعد شهر من عقد الخطبة.

وعندما طلبها قامت باتهامه ببلاغ رسمي بسرقتها قائلاً:” أنه بدأ يشعر باستغلال خطيبته له، واكتشف أنه وقع فى عائلة نصابة سرقوا أمواله وقاموا باستغلاله لسداد ديونهم”.

وأضاف:” أنها استمرت بابتزازه، وعندما لجأ لبعض أقاربها ثار جنونها وتوعدته بالانتقام منه إذا فكر بإقامة دعاوى قضائية ضدها”.

وتابع :” أنها طلبت الرجوع بالغصب وإتمام الزواج وهو ما لم يقبله هو وعائلته بعد اكتشاف حقيقتهم”.

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطال