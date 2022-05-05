شاب يرفع دعوى رد شبكة ويتهم خطيبته وأهلها بالغش والتحايل
أقدم شاب على رفع دعوى رد شبكه بمحكمة الأسرة بالجيزة ضد خطيبته قدرت قيمتها بـ 200 ألف جنيه، وهدايا بـ 33 ألف جنيه.
واتهم الشاب خطيبته وعائلتها بالغش والتدليس والتحايل لسرقة أمواله وحقوقه، وذلك بعد تقديمه مستندات تفيد ببيعها الشبكة بعد شهر من عقد الخطبة.
وعندما طلبها قامت باتهامه ببلاغ رسمي بسرقتها قائلاً:” أنه بدأ يشعر باستغلال خطيبته له، واكتشف أنه وقع فى عائلة نصابة سرقوا أمواله وقاموا باستغلاله لسداد ديونهم”.
وأضاف:” أنها استمرت بابتزازه، وعندما لجأ لبعض أقاربها ثار جنونها وتوعدته بالانتقام منه إذا فكر بإقامة دعاوى قضائية ضدها”.
وتابع :” أنها طلبت الرجوع بالغصب وإتمام الزواج وهو ما لم يقبله هو وعائلته بعد اكتشاف حقيقتهم”.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطال
ابوبدر[ عدد التعليقات: 4195 ] نشر منذ 9 دقائق
والله اذا تبغون يا مسلمين وغير المسلمين من العرب عليكم بالتوقف عن موضوع خطبة وفترة تعارف وسوالف خطيبي وخطيبتي ولازم يتعرفوا على بعض والكلام الخايس هذا. وعذا احفظ بناتكم وابنائكم من الوقوع في الغلط قبل الزواج الرسمي وبعدها اذا حصل شيء يخرب الدنيا تبقى كارثة . وثانيا حتى تحفظوا حقوقكم المالية والمعنوية ولاجل بركة ربنا تحل عليكم. هذي نصيحتي الزواج وربنا يوفق الحميع لما يحب ويرضى