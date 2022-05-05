غياب ثنائي النصر عن مواجهة الشباب المقبلة 

طلال الغامدي(صدى):

تلقى النصر، صدمة قوية قبل مواجهة الشباب، مساء غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن فرص مشاركة ثنائي الفريق الأوروجوياني جوناثان رودريجيز والأرجنتيني بيتي مارتينيز أمام الشباب ضئيلة،وفق “الرياضية”.

وبحسب المعلومات فإن بيتي قد عاودته آلام العضلة الخلفية، التي تعرض لها الأيام الماضية في التدريبات الجماعية، كما أخطر جوناثان الجهاز الطبي باستمرار شعوره بآلام في عضلة السمانة للساق، ما يعني صعوبة مشاركته أمام الشباب.