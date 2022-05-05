بالصور.. مواهب فنية يتفاعلون مع زوّار موسم جدة بفنون الموسيقى

جدة(صدى):

أتاحت إدارة موسم جدة للشباب والشابات من أصحاب المواهب الفنية والهواة، الفرصة للمشاركة في الموسم وتقديم إبداعاتهم في مناطق الفعاليات، وتعريف الزوار بمواهبهم المختلفة.

كما شهدت ساحات وممرات جدة آرت، نماذج مميزة من مشاركات أصحاب المواهب والفنون الذين قدموا فنونهم ومواهبهم لزوار الموسم، وذلك بعدما أتاحت إدارة الموسم المجال لهم للمشاركة من خلال تسجيل مواهبهم وأعمالهم عبر “منصة مطلوب” قبل انطلاق الموسم.

ومن ضمن أنغام المقطوعات الموسيقية والأغاني الطربية التي صفق لها زوار جدة آرت وأستمتع بها، ومشاركات عدد من المواهب الفنية في فعاليات الموسم، وقف الزوار كثيراً لتسجيل إعجابهم بهذه المواهب الوطنية، وتقديم ثنائهم لإدارة الموسم على تمكينهم من إبراز مواهبهم أمام جمهور الموسم.

ومن جانبه، أوضح محمد العمودي، عازف البيانو، بعد إحدى العروض الغنائية التي قدمها في جدة آرت:”استطعت خلال مشاركتي في موسم جدة في نسخته الثانية إبراز موهبتي الفنية أمام الجمهور الكبير، وأرى أن كثرة الفعاليات الترفيهية التي تقام في السعودية تسهم في إبراز مواهب شبابِنا للعالم أجمع”.

وأشار:”زادني التفاعل الكبير مع مشاركتي تشجيعاً لمتابعة مشواري الفني، مؤكداً أنه لم يكن يرغب في التوقف عن العزف للزوار وهو يرى كل هذا التشجيع والدعم للمواهب السعودية”.

وفي السياق ذاته، أوضح عبدالله سالم، معد وضابط الصوتيات للمقاطع الموسيقية، أن المشاركة في موسم جدة لم تأتي بالصدفة وإنما بتخطيط واستعداد مسبق، وبعدما تم فتح المجال لهم للمشاركة تقدم للتسجيل في المنصة لنيل فرصته التي مكنته من المشاركة، لافتا إلى أن الموسم فرصة للانطلاقة محلياً وعالمياً.

وتابع أن تفاعل الجمهور الكبير ووسائل الاعلام معه يعطيه المزيد من التألق والدافع للإبداع لتقديم كل مميز ومختلف.