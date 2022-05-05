الاتفاق يتخطى التعاون برباعية 

ماجد محمد(صدى):

فاز فريق الاتفاق على نظيره التعاون برباعية، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل الهدف الأول لنادي الاتفاق لاعبه نعيم السليتي في الدقيقة 49، قبل أن يضيف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 61، ثم سجل يوسف نياكاتي الهدف الثالث في الدقيقة 75، قبل أن يضيف محمد الكويكبي الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 90+2.

وبهذا الفوز، رفع نادي الاتفاق رصيده إلى النقطة 27 في المركز 12 بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد التعاون عند النقطة 26 في المركز 14.