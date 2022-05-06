وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من الرياض، وجازان.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير سلسلة التوريد وإعادة التدوير (الرياض): شهادة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة، وفني ميكانيكي (جازان): شهادة الدبلوم في تخصص الميكانيكا.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 5 مايو 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة التصنيع الوطنية