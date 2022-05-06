أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني(صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 3٫94950، العملة مقابل الريال الواحد 0٫25320

– الدولار: 3٫75088، العملة مقابل الريال الواحد 0٫26660

– درهم إماراتي: 1٫02118، مقابل الريال الواحد 0٫97926

– ريال يمني: 0٫01499، مقابل الريال الواحد 66٫71769

– دينار أردني: 5٫29045، مقابل الريال الواحد 0٫18902

– دينار كويتي: 12٫23152 مقابل الريال الواحد 0٫08177

– دينار بحريني: 9٫95017، مقابل الريال الواحد 0٫10051

– الريال القطري: 1٫03011، مقابل الريال الواحد 0٫97077

-الدرهم المغربي: 0٫37519 مقابل الريال الواحد 2٫66808

– الجنيه المصري: 0٫20292، مقابل الريال الواحد 4٫92783