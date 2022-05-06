شاهد.. مخاوف حول مكعب أسود يمر قرب الشمس

وكالات(صدى):

تفاجئ متابعو المرصد الشمسي والهيليوسفير “سوهو” الذي يقدم بثا مباشرا للشمس، بإغلاقه الساعة الواحدة وست دقائق بتوقيت جرينتش؛ وذلك عندما خرجت نفخة صغيرة من الشمس على شكل مكعب أسود.

وتم إغلاق موقع “سوهو” لفترة وجيزة في وقت قريب من خروج النفحة الصغيرة من الشمس على شكل مكعب .

فيما أوضح الباحث برنارد فليك عالم فلك مسؤول عن مشروع “مرصد الشمس وغلافها”، أن سبب ظهور المكعب الأسود هو حصول خطأ في الإرسال بين مرصد “الشمس وغلافها” من جهة وبين كوكب الأرض من جهة أخرى.