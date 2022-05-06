الحمد: اتحاد الكرة أعلن عقوبة كنو يلة العيد خشية من الأندية الجماهيرية

ماجد محمد(صدى):

علق الناقد الرياضي عبدالكريم الحمد، على توقيت الاتحاد السعودي لكرة القدم في الإعلان عن عقوبة اللاعب محمد كنو ليلة العيد، مؤكدًا أن ذلك يعد خشية من جماهير الأندية.

وتفصيلاً، قال “الحمد” في حديثه: “توقيت القرار توقيت غريب وما فهمنا شئ من بيان الاتحاد السعودي وسميتها خشية من الأندية الجماهيرية”.

وتابع: “بعد أيام أجد قرار بهذا الحجم ينزل ليلة العيد والقرار كان جاهز من أسبوع أو أسبوعين فنريد توضيح لماذا نزل القرار في هذا التوقيت ؟”، بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.

وكانت غرفة فض المنازعات التابعة للإتحاد السعودي لكرة القدم قد قررت إيقاف محمد كنو 4 أشهر ومنعه من المشاركه مع ناديه أو المنتخب طوال فترة الإيقاف.

كما تقرر منع نادي الهلال من القيد خلال فترتين متتاليتين مع إلزام الفريق واللاعب بدفع مايقارب 7.2 مليون دولار تعويضًا لنادي النصر صاحب الشكوى.