مجموعة شركة السيف القابضة توفر وظائف شاغرة بعدة مجالات

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضحت المجموعة أن العمل سيكون بفروع الشركات التابعة لها ومشاريعها القائمة في كل من نيوم، والرياض، وجدة، وتبوك، وينبع، والجبيل، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

الوظائف

– مشرف إدارة مشروع.

– فني تكييف.

– مسؤول سلامة الغذاء.

– منسق الخدمات اللوجستية.

– فني نجارة.

– مسؤول الجودة والصحة والسلامة والبيئة.

– فني صيانة المباني.

– مهندس ميكانيكي.

وذكرت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 مايو 2022م من خلال رابط الموقع.