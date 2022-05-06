” العويس ” في العيادة و ” الدوسري ” يغيب عن تدريبات الهلال

نواف السالم(صدى):

أنهى الفريق الأول لكرة القدم، عصر اليوم، تحضيراته الميدانيـة؛ استعداذا لمواجهة “ضمك”، وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية.

وطبق المدير الفني رامون دياز عـددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، في حين أدى سلمان الفرج مرانـا لياقيا في صالة الإعداد البدني، فيما تواجد “محمد العويس” فـي العيـادة نظيـر شعوره بآلام في مشط القدم.

ولم يشارك “سـالم الدوسري في التدريبات، نظيره تعرضه لالتهاب في الحلق، في حين واصل أندري كاريلو وصالح الشهـري برامجهما العلاجية والتأهيلية، ومن المقرر أن تغـادر بعثة الفريق مساء اليوم إلـى أبـهـا تـأهبا لمواجهة “ضمك.