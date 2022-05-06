الاتحاد يتعادل مع الفتح برباعية

ماجد محمد(صدى):

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مع نظيره الفتح، بأربعة أهداف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول تقدم الاتحاد بثلاث أهداف مقابل هدفين ، وسدد أهداف الاتحاد رومارينهو في الدقيقة 17، وكورنادو في الدقيقة 20 وعبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 42 و، في حين أحرز أهداف الفتح بيتروس في الدقيقة 9، وفراس البريكان في الوقت بدل من الضائع.

وفي الشوط الثاني تمكن الفتح من إحراز أهداف التعادل من خلال اللاعبين فراس البريكان وسفيان بن دبكة، في حين أحرز رومارينهو الهدف الرابع للاتحاد لتنتهي المباراة بالتعادل.

ومن المقرر أن يواجه الفتح فريق الطائي يوم السبت 14 مايو، في حين سيواجه الاتحاد نظيره الهلال في يوم الأحد 15 مايو الحالي.