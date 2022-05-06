رومارينهو : حزين على خروجنا بنقطة ومباراة الهلال القادمة هي الأهم ( فيديو)
علق نجم فريق الإتحاد رومارينهو على مباراة فريقه أمام الفتح التي أقيمت مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وانتهت بتعادل الفريقين.
وقال رومارينهو :” توقعنا الفوز بمباراة اليوم وحزين على خروجنا بنقطة، صحيح هو تعادل ولكن بالنسبة لي هو تعادل بطعم الهزيمة ومباراة الهلال القادمة هي الأهم “.
َوتابع” سنحتاج إلى التركيز في الفترة القادمة، ونحن بحاجة حسابيا إلى ٦ نقاط، ولكن الأهم بالنسبة لنا هي مباراة الهلال القادمة “.
" توقعنا الفوز بمباراة اليوم وحزين على خروجنا بنقطة ومباراة الهلال القادمة هي الأهم "
رومارينهو – لاعب نادي #الاتحاد#الفتح_الاتحاد#SSC | #SPL pic.twitter.com/Sjwp1LGlCT
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 6, 2022
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