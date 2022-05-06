رومارينهو : حزين على خروجنا بنقطة ومباراة الهلال القادمة هي الأهم ( فيديو)

نواف السالم(صدى):

علق نجم فريق الإتحاد رومارينهو على مباراة فريقه أمام الفتح التي أقيمت مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وانتهت بتعادل الفريقين.

وقال رومارينهو :‏” توقعنا الفوز بمباراة اليوم وحزين على خروجنا بنقطة، صحيح هو تعادل ولكن بالنسبة لي هو تعادل بطعم الهزيمة ومباراة الهلال القادمة هي الأهم “.

َوتابع” سنحتاج إلى التركيز في الفترة القادمة، ونحن بحاجة حسابيا إلى ٦ نقاط، ولكن الأهم بالنسبة لنا هي مباراة الهلال القادمة “.