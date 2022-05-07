المهندس ناصر الزيدان يحتفل بزواج ابنه سعيد

سعيد العجل(صدى):

احتفل المهندس ناصر بن سعيد الزيداني عميد الكلية التقنية بأبها بزواج ابنه سعيد وذلك بقاعة نيارة بالخديلة بأبها مساء أمس وسط حضور عدد كبير من الوجهاء والأعيان، يتقدمهم نواب قرية العزيزة بقبيلة بني مغيد بمنطقة عسير الشيخ احمد بن سعد ابوسراح والشيخ عبدالله بن أحمد آل ضبعان وعدد من الأهل والأصدقاء والأقارب، حيث حرص الجميع على تقديم التهاني والتبريكات، ومشاركة آل العريس وأهله أفراحهم .

تهانينا وأمنياتنا للعروسين بحياة زوجية سعيدة، وألف مبروك.