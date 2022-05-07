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شركة سبيماكو الدوائية توفر وظائف شاغرة وتدريب بالرياض

شركة سبيماكو الدوائية توفر وظائف شاغرة وتدريب بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة سبيماكو الدوائية عن إتاحة وظائف شاغرة وتدريب لحملة البكالوريوس للعمل في مدينة الرياض وفق التفاصيل التالية وبدون شرط الخبرة :

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي :
1- ممثل طبي (Medical Representative): – أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. – درجة البكالوريوس في الصيدلة. – مهارات العمل الجماعي ومهارات الاتصال وغيرهم من المهارات.

2- أخصائي الخزينة (Treasury specialist) (تمهير): – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. – حديث التخرج بدرجة البكالوريوس في (المالية). – مسجل في برنامج طاقات تمهير، وغيرها من المهارات .

3- أخصائي إدارة المشاريع (Project Management specialist) (تمهير): – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. – حديث التخرج بدرجة البكالوريوس في (علوم الحاسب، إدارة الأعمال) أو مجال ذي صلة، بالإضافة إلى مهارات آخرى

4- محاسب (Accountant) (تمهير): – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. – حديث التخرج بدرجة البكالوريوس في (المحاسبة). – مسجل في برنامج طاقات تمهير، وغيرها من المهارات.

وأفادت الشركة بأن التقديم سيكون من خلال الرابط التالي من هنا.


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