شركة سبيماكو الدوائية توفر وظائف شاغرة وتدريب بالرياض
كشفت شركة سبيماكو الدوائية عن إتاحة وظائف شاغرة وتدريب لحملة البكالوريوس للعمل في مدينة الرياض وفق التفاصيل التالية وبدون شرط الخبرة :
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي :
1- ممثل طبي (Medical Representative): – أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. – درجة البكالوريوس في الصيدلة. – مهارات العمل الجماعي ومهارات الاتصال وغيرهم من المهارات.
2- أخصائي الخزينة (Treasury specialist) (تمهير): – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. – حديث التخرج بدرجة البكالوريوس في (المالية). – مسجل في برنامج طاقات تمهير، وغيرها من المهارات .
3- أخصائي إدارة المشاريع (Project Management specialist) (تمهير): – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. – حديث التخرج بدرجة البكالوريوس في (علوم الحاسب، إدارة الأعمال) أو مجال ذي صلة، بالإضافة إلى مهارات آخرى
4- محاسب (Accountant) (تمهير): – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. – حديث التخرج بدرجة البكالوريوس في (المحاسبة). – مسجل في برنامج طاقات تمهير، وغيرها من المهارات.
وأفادت الشركة بأن التقديم سيكون من خلال الرابط التالي من هنا.
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