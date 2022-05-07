جدة جنغل تستحضر تجارب السفاري بـ 1000 نوع من الحيوانات

جدة(صدى):

تستقبل منطقة “جدة جنغل” زوار موسم جدة 2022 الثلاثاء المقبل الموافق 10 مايو بالعديد من المفاجآت والتجارب المشوقة، في أكبر حديقة حيونات في المملكة تمتد مساحتها إلى 600 ألف متر.

وتحتوي “جدة جنغل” على أكثر من 1000 نوع من الحيوانات البرية من بينها حيوانات تتجاوز أعمارها الـ 150عاماً، وما يزيد على 200 نوع من الطيور النادرة في منطقة مغلقة على مساحة 8 آلاف متر.

وتتيح “جدة جنغل” لزوارها التفاعل مع الحيوانات في تجربة مشوقة، والاستمتاع بالألعاب المختلفة، وتجربة الغابة لأول مرة في الشرق الأوسط، والتي تمكن الزائر من اكتشاف الغابة مروراً بمجموعة من الحيوانات البرية التي تم استقطابها من موطنها الأصلي، والعديد من العروض الحية الأخرى.

كما تشهد المنطقة التي تتميز بالطابع الأفريقي الفريد، ومحاكاتها للأدغال الطبيعية؛ إقامة ورش ترفيهية للأطفال، وتوفير مناطق ألعاب، ومغامرات، ومطاعم ومسرح لإقامة العروض اليومية للزوار ؛حيث تم تصميم “جدة جنغل بألوان الأدغال الاستوائية المستوحاة من البيئة الأفريقية ليعيش الزائر تجربة لا تنسى من المتعة والترفيه في أحضان الطبيعة.