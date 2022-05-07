أنشيلوتي: سأبقى مدربا لريال مدريد حتى أبلغ 80 عاما

وكالات(صدى):

أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، رغبته في الاستمرار مدربا للميرنغي حتى الاعتزال.

وقال أنشيلوتي:”إذا سارت الأمور على ما يرام هُنا فسأبقى حتى أبلغ 80 عاما، حتى أصاب بالجنون وفي اليوم الذي أتوقف فيه لا أعرف ما سيكون، البحث عن مكان أفضل من ريال مدريد سيكون معقدًا، عندما يتعب ريال مدريد مني ربما سأتوقف”.

وأشار:”الإيطاليون ليسوا معتادين على مسألة الممر الشرفي، وفي النهاية الجميع يفعل ما يريد، نحن نحترم ما يريد أتلتيكو مدريد فعله، نحترمهم كثيرا فهم جيراننا وأصدقاؤنا، إذا قرروا القيام بذلك أم لا فإننا نحترمهم

وكان ريال مدريد توج بلقب الليغا للمرة 35 في تاريخه بعد الفوز 4 / صفر على ضيفه إسبانيول، السبت الماضي، ليضمن التتويج باللقب قبل أربع جولات من النهاية، حيث أصبح رصيده 81 نقطة وبفارق 17 نقطة عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.