الهريفي: النصر لن يحقق البطولات بالموسم المقبل

نواف السالم(صدى):

بعث لاعب فريق النصر والمنتخب الوطني السابق، فهد الهريفي، رسالة غير متوقعة إلى جماهير الفريق، وذلك بعد الفوز على الشباب بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ26 بدوري المحترفين.

وقال فهد الهريفي: “رغم الفوز بأربعة على الشباب، لكن يجب أن يعلم الجميع ومنهم مسيرو النادي أن هذه المجموعة لن تحقق البطولات في الموسم القادم”.

وأشار: “الفريق يحتاج استقطابا يخلق الفرق، ولا يكتفي بمدرب مهما كان اسمه، مع اكتمال الهيكل الوظيفي كمشرف كرة قدم ومدير للكرة.. ترك هذا الموضوع يجعل هناك علامات استفهام”.

وكان فهد الهريفي، عقب على فوز النصر ضد الشباب قائلا: “ألف مبروك.. وإن شاء الله يكون استعداداتنا الموسم القادم فيها الكثير من المسؤولية اللي تسعد جماهير العالمي.. الكلام كثير لكن كلي ثقة أننا استفدنا من أخطائنا السابقة”.