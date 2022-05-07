الرائد يتعادل إيجابياً أمام الطائي

ماجد محمد(صدى):

تعادل الرائد إيجابياً أمام نظيره الطائي، مساء اليوم السبت، بنتيجة 2-2، في إطار منافسات الجولة الـ 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل أحمد الزين لفريق الرائد الهدف الأول في الدقيقة 18، قبل أن يحرز لاعب الطائي أمير سعيود هدف التعادل في الدقيقة 34.

وأحرز توبياس فيغيروا الهدف الثاني للطائي، فيما أدرك الرائد التعادل في الدقيقة 75 بواسطة رائد الغامدي.

وبهذه النتيجة، رفع الرائد رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل الطائي إلى 28 نقطة في المركز الثاني عشر.