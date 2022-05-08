نصائح للحصول على قراءة صحيحة عند استخدام جهاز قياس السكر

الرياض(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بعض إرشادات السلامة التي يجب اتباعها قبل البدء في إجراء اختبار قياس السكر لضمان الحصول على القراءة الصحيحة.

وذكرت الهيئة، أنه لاستخدام جهاز قياس السكر بطريقة صحيحة يجب غسل اليدين وتجفيفهما قبل القياس وإدخال شريط الفحص بشكل صحيح في مكانه، والتأكد من أن أشرطة الفحص متوافقة مع الجهاز، مع إدخال رمز المعايرة في كل مرة تجري فيها الفحص.

وأكدت أنه يجب كذلك الحفاظ على نظافة الجهاز، والتأكد من كمية الدم المسحوبة، وأن الأشرطة غير منتهية الصلاحية، وأن يتم مطابقة نتائج الفحص مع نتائج فحص المختبر باستمرار، كما من المفيد سؤال الطبيب أو مزود الخدمة الطبية عن طريقة الاستخدام الصحيحة واتباع إرشادات الاستخدام الخاصة بالجهاز.