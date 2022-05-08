أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 3٫95343، العملة مقابل الريال الواحد 0٫25274

– الدولار: 3٫75088، العملة مقابل الريال الواحد 0٫26660

– درهم إماراتي: 1٫02118، مقابل الريال الواحد 0٫97926

– ريال يمني: 0٫01499، مقابل الريال الواحد 66٫71762

– دينار أردني: 5٫29045، مقابل الريال الواحد 0٫18902

– دينار كويتي: 12٫21997 مقابل الريال الواحد 0٫08187

– دينار بحريني: 9٫94663، مقابل الريال الواحد 0٫10054

– الريال القطري: 1٫03018، مقابل الريال الواحد 0٫97070

-الدرهم المغربي: 0٫37625 مقابل الريال الواحد 2٫66457

– الجنيه المصري: 0٫20288، مقابل الريال الواحد 4٫92905