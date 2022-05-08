أسعار العملات مقابل الريال اليوم
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
– اليورو: 3٫95343، العملة مقابل الريال الواحد 0٫25274
– الدولار: 3٫75088، العملة مقابل الريال الواحد 0٫26660
– درهم إماراتي: 1٫02118، مقابل الريال الواحد 0٫97926
– ريال يمني: 0٫01499، مقابل الريال الواحد 66٫71762
– دينار أردني: 5٫29045، مقابل الريال الواحد 0٫18902
– دينار كويتي: 12٫21997 مقابل الريال الواحد 0٫08187
– دينار بحريني: 9٫94663، مقابل الريال الواحد 0٫10054
– الريال القطري: 1٫03018، مقابل الريال الواحد 0٫97070
-الدرهم المغربي: 0٫37625 مقابل الريال الواحد 2٫66457
– الجنيه المصري: 0٫20288، مقابل الريال الواحد 4٫92905
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