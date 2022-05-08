بالفيديو.. مشجع هلالي يقتحم الملعب لاحتضان ” البليهي “

طلال الغامدي(صدى):

اقتحم مشجع هلالي ملعب مباراة نادي الهلال أمام نظيره ضمك، أمس السبت، ضمن مواجهات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووثق مقطع فيديو، لحظة اقتحام المشجع الهلالي لملعب المباراة ليقوم باحتضان اللاعب علي البليهي أثناء خروجه من الملعب عقب اللقاء.

وتغلب الهلال على ضمك بنتيجة 4/2 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس؛ حيث رفع الهلال رصيده إلى 52 نقطة من 25 مباراة ليتأخل بفارق ثماني نقاط عن الاتحاد المتصدر والذي خاض 26 مباراة، وفي المقابل تجمد رصيد ضمك، الذي لم يشارك في أي مباراة بالدوري منذ مارس الماضي، عند 42 نقطة في المركز الخامس.