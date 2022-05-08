أرابيا كافيه تفتح باب التوظيف للجنسين
كشفت أرابيا كافيه عن فتح باب التوظيف “رجال / نساء” بفروعها في جميع مناطق المملكة (الرياض، المدينة المنورة، المجمعة، حائل، تبوك، عرعر، الخبر، الدمام، جازان).
واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:
الوظائف:
1- كاشير.
2- باريستا.
أماكن العمل:
– المنطقة الوسطى (الرياض، المجمعة، حائل).
– المنطقة الغربية (المدينة المنورة).
– المنطقة الشمالية (تبوك، عرعر).
– المنطقة الشرقية (الخبر، الدمام).
– المنطقة الجنوبية (جازان).
ويتم إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة + المدينة في عنوان البريد): [email protected]
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