أرابيا كافيه تفتح باب التوظيف للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت أرابيا كافيه عن فتح باب التوظيف “رجال / نساء” بفروعها في جميع مناطق المملكة (الرياض، المدينة المنورة، المجمعة، حائل، تبوك، عرعر، الخبر، الدمام، جازان).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:

الوظائف:

1- كاشير.

2- باريستا.

أماكن العمل:

– المنطقة الوسطى (الرياض، المجمعة، حائل).

– المنطقة الغربية (المدينة المنورة).

– المنطقة الشمالية (تبوك، عرعر).

– المنطقة الشرقية (الخبر، الدمام).

– المنطقة الجنوبية (جازان).

ويتم إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة + المدينة في عنوان البريد): [email protected]