  • الأحد 8 مايو

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أرابيا كافيه تفتح باب التوظيف للجنسين

أرابيا كافيه تفتح باب التوظيف للجنسين
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت أرابيا كافيه عن فتح باب التوظيف “رجال / نساء” بفروعها في جميع مناطق المملكة (الرياض، المدينة المنورة، المجمعة، حائل، تبوك، عرعر، الخبر، الدمام، جازان).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:

الوظائف:

1- كاشير.
2- باريستا.

أماكن العمل:

– المنطقة الوسطى (الرياض، المجمعة، حائل).
– المنطقة الغربية (المدينة المنورة).
– المنطقة الشمالية (تبوك، عرعر).
– المنطقة الشرقية (الخبر، الدمام).
– المنطقة الجنوبية (جازان).

ويتم إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة + المدينة في عنوان البريد): [email protected]

 


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