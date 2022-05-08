مؤشر سوق الأسهم ينهي أولى جلساته عقب إجازة عيد الفطر مرتفعا

الرياض(صدى):

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد على ارتفاع بنسبة 0.6 % عند 13820 نقطة (+ 86 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.6 مليار ريال.

وكانت التداولات قد استؤنفت اليوم بالسوق السعودي عقب نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

وصعدت أسهم “الأهلي السعودي” و”مصرف الراجحي” و”بنك الرياض” و”ساب” بنسب تراوح بين 2 و4% عقب قرار المركزي السعودي برفع أسعار الريبو والريبو العكسي.

وسجل سهم “أرامكو السعودية” اليوم أعلى إغلاق منذ الادراج في السوق عند 45.85 ريال.

وتصدر سهما “عناية” و”أمانة” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.

وفي المقابل سجل سهم “سابك” تراجعا بنسبة 2% عند 128 ريالا.

وتراجعت أسهم “كيان” و”سبكيم” و”سابك للمغذيات” و”علم” و”موبايلي” و”العقارية” بنسب تراوح مابين 1و4%.