الأرصاد: استمرار الغبار على معظم مناطق المملكة حتى الغد

الرياض(صدى):

المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، استمرار الغبار على معظم مناطق المملكة حتى الغد.

وأكد أن المملكة تعيش الآن في فصل الربيع واقتربت من فصل الصيف، وذلك وفقا لما ذكره خلال حديثه بقناة “الإخبارية”.

وأضاف أن العوالق الترابية أثرت على المناطق الوسطى والشرقية والجنوبية وخاصة نجران والمناطق المحيطة بها، مع سقوط زحات من الأمطار على بعض المرتفعات.