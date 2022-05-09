فيديو.. الصرامي يؤيد بيان الهلال ضد قرار غرفة فض المنازعات

طلال الغامدي(صدى):

صرح المتحدث السابق لنادي النصر سعود الصرامي، بأنه يؤيد بيان إدارة نادي الهلال ضد قرار غرفة فض المنازعات المتعلق بقضية اللاعب محمد كنو، وأزمة توقيعه للهلال والنصر في الوقت ذاته.

وكان مجلس إدارة نادي الهلال قد أعلن أمس الأحد عن رفع طلب تحكيم استئنافي رسـمي لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي، لطلب النقض الكلي لقرار غرفة فض المنازعات الصادر في إجازة عيد الفطر المبارك بشأن قضية اللاعب محمد كنو.

يذكر أن قرار اللجنة قد تضمن إلزام النادي بالتضامن مع اللاعب بدفع تعويض مالي لنادي النصر بإجمالي 27 مليون ريال، والمنع من التسجيل لفترتين متتاليتين، إلى جانب إيقاف اللاعب عن المشاركة في المباريات الرسمية لمدة 4 أشهر من تاريخ إصدار القرار.

🗣 سعود الصرامي :

أؤيد بيان الهلال ضد قرار غرفة فض المنازعات ..

الحصاد الرياضي …@L9arami pic.twitter.com/QA0WpF29iG — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 8, 2022

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