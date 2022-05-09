حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

الرياض(صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة على الأجزاء الشمالية من تلك المناطق، كما يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض وجنوب المملكة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير قد تمتد إلى الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 15-30كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط ومن نصف متر إلى متر وربع على الجزئيين الشمالي والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الأوسط وخفيف الموج على الجزئيين الشمالي والجنوبي،

، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.