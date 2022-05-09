الجماز: ‏تخبيص فض المنازعات يجب أن لا يمر مرور الكرام

طلال الغامدي(صدى):

علق الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز على البيان الصادرة من نادي الهلال بخصوص قرار لجنة فض المنازعات فيما يخص قضية اللاعب محمد كنو.

وقال الجماز: تخبيص فض المنازعات يجب أن لا يمر مرور الكرامرور الكرام، مركز التحكيم ماذا أنتم فاعلون لإعادة الحق لإصحابه.

وكان مجلس إدارة نادي الهلال قد أعلن أمس الأحد عن رفع طلب تحكيم استئنافي رسـمي لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي، لطلب النقض الكلي لقرار غرفة فض المنازعات الصادر في إجازة عيد الفطر المبارك بشأن قضية اللاعب محمد كنو.

يذكر أن قرار اللجنة قد تضمن إلزام النادي بالتضامن مع اللاعب بدفع تعويض مالي لنادي النصر بإجمالي 27 مليون ريال، والمنع من التسجيل لفترتين متتاليتين، إلى جانب إيقاف اللاعب عن المشاركة في المباريات الرسمية لمدة 4 أشهر من تاريخ إصدار القرار.