فتاة تدعي تعرضها للتحرش بعد ضبطها في وضع مخل

القاهرة(صدى):

أقدمت فتاة في مصر على ادعاء تعرضها للتحرش من قبل شاب داخل الأسانسير، وذلك خوفا من افتضاح أمرها إذ كانت تجمعهما علاقة محرمة برضاها.

وكانت الفتاة قد اتفقت مع الشاب على ممارسة الفعل الفاضح داخل الأسانسير، وبعد انكشاف أمرهما ادّعت أنه يتحرش بها وحاول تجريدها من ملابسها.

وكشفت التحريات كذب رواية الفتاة، التي زعمت أنها حاولت الدفاع عن نفسها والتخلص منه أكثر من مرة، لكنه ظلّ يعتدي عليها وكتم أنفاسها.

وبينت التحريات وجود علاقة عاطفية بين الفتاة والمتهم، وأكدت أنهما كانا في المصعد بالاتفاق المسبق لممارسة الرذيلة.

وبمواجهة الفتاة أقرت بوجود علاقة محرمة تربطها بالمتهم، وأنها كانت معه داخل الأسانسير بإرادتها وعندما انكشف أمرها خشيت من الفضيحة فاختلقت واقعة التحرش.