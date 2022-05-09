أسعار العملات مقابل الريال اليوم
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
– اليورو: 4.94165، العملة مقابل الريال الواحد 0.25366
– الدولار: 3.75140، العملة مقابل الريال الواحد 0.26657
– درهم إماراتي: 1.02132، مقابل الريال الواحد 0.97913
– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.70843
– دينار أردني: 5.29118، مقابل الريال الواحد 0.18900
– دينار كويتي: 12.18834 مقابل الريال الواحد 0.08179
– دينار بحريني: 9.92098، مقابل الريال الواحد 0.10080
– الريال القطري: 1.03032، مقابل الريال الواحد 0.97075
-الدرهم المغربي: 0.37380مقابل الريال الواحد 2.67801
– الجنيه المصري: 0.20217، مقابل الريال الواحد 4.94701
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