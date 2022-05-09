أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 4.94165، العملة مقابل الريال الواحد 0.25366

– الدولار: 3.75140، العملة مقابل الريال الواحد 0.26657

– درهم إماراتي: 1.02132، مقابل الريال الواحد 0.97913

– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.70843

– دينار أردني: 5.29118، مقابل الريال الواحد 0.18900

– دينار كويتي: 12.18834 مقابل الريال الواحد 0.08179

– دينار بحريني: 9.92098، مقابل الريال الواحد 0.10080

– الريال القطري: 1.03032، مقابل الريال الواحد 0.97075

-الدرهم المغربي: 0.37380مقابل الريال الواحد 2.67801

– الجنيه المصري: 0.20217، مقابل الريال الواحد 4.94701