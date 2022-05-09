آركو للاستقدام تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة آركو للاستقدام، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مسؤول الموارد البشرية، شريك أعمال الموارد البشرية، مهندس دعم الأنظمة، منسق مبيعات.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 8 مايو 2022م، ومستمر حتى تاريخ 6 يوليو 2022م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة آركو للاستقدام .