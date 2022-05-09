بالفيديو.. مختص: هناك وظائف أولى بالتوطين من المهن الإدارية المساندة

علي القحطاني(صدى):

‏أكد اختصاصي الموارد البشرية، عبدالعزيز المهباش، أن هناك وظائف أولى بالتوطين من المهن الإدارية المساندة، لافتًا إلى أنه في الغالب ينظر الآن إلى الوظائف العليا والمتوسطة والدنيا.

وأوضح عبدالعزيز المهباش، إن الحد الأدنى لتوطين المهن الإدارية المساندة بـ 5 آلاف ريال قليل جدا وغير جاذب للسعوديين، بحسب قناة “الإخبارية”.

وأشار إلى “أن التضخم يحدث بشكل ربعي، وبالتأكيد الراتب يختلف من سنة عن اليوم، 5 آلاف ريال تختلف من سنتين عن اليوم، ولذلك هذا الراتب قليل” ، مضيفًا: “أنا أعتقد أن هذا الرقم أي 5 آلاف ريال كراتب قليل مقارنة بالتضخم الحاصل في السوق اليوم” .

ومن الجدير بالذكر، أنه بدأ تطبيق قرار وزارة الموارد البشرية الذي يقضي بقصر العمل على المواطنين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات، الدخول في حيز التنفيذ، وذلك في مختلف مناطق المملكة.

فيديو | اختصاصي موارد بشرية لـ #نشرة_التاسعة: هناك وظائف أولى بالتوطين من المهن الإدارية المساندة pic.twitter.com/EecMSQyIZk — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 8, 2022