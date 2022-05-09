الصحة: تسجيل 565 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 565 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 114 حالة ووفاة حالة واحدة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا 755980 حالة، بينما بلغ عدد الحالات الحرجة 51 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما وصل إجمالي حالات التعافي إلى 742677 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9104 حالة.

وأوصت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.