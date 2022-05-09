الشاب المغربي يروي تفاصيل نشره لفيديو المواطن التائه بالمغرب

مليكة فؤاد(صدى):

علق الشاب المغربي سيمون الزايدي، على مساهمته في نشر مقطع مصور للشاب اسعودي الذي فقد كافة أوراقه الرسمية وأمواله في المغرب، قبل أن تعثر عليه سفارة المملكة في الرباط والتواصل معه لإعادته.

وقال الشاب المغربي أنه “شعر بالألم والوجع لحالة الشاب التائه ما حثه على التفكير بمساعدته، لافتًا إلى أنه قرر نشر المقطع على منصة تويتر لكي يصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس، لمعرفته السابقة بأن أهل الخليج يستخدمون هذه المنصة أكثر، بحسب” العربية.نت”.

وأوضح أن “كمية التجاوب والحب الذي عبر عنه السعوديون تجاهه صدمته”، مضيفًا أن ذلك “أثبت أنهم فعلا يد واحدة ولا يفرطون بأهلهم”، مؤكداً أن سفارة المملكة تفاعلت كذلك بشكل سريع جداً، متابعًا أن خال الشاب تواصل معه عبر تويتر، إذ كان مصدوماً لعدم علمه بحالته، متابعًا أنه تلقى دعوات عديدة لزيارة المملكة، وهناك من اقترح عليه للمجيء لأداء العمرة والحج.

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