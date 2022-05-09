مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع طفيف

الرياض(صدى):

فقد مؤشر “السوق السعودي”، مع نهاية جلسة اليوم الاثنين جميع مكاسبه المسجلة خلال الجلسة، وأغلق على تراجع طفيف بنحو 6 نقاط عند 13815 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 11.6 مليار ريال.

وكان مؤشر السوق قد ارتفع خلال الجلسة بأكثر من 100 نقطة ليخترق مستوى الـ13900 نقطة لأول مرة منذ أبريل 2006، وسجل أعلى مستوى له اليوم عند 13949 نقطة.

وتراجعت أسهم “سابك” و”الأهلي السعودي “والعربي الوطني” و”بترورابغ” و”بنك الجزيرة” بنسب تراوح بين 1 و5%.

وانخفض سهما “حلواني إخوان” و”تكافل الراجحي” بنسبة 2% و1% على التوالي، عقب إعلان النتائج المالية.

وفي المقابل ارتفع سهم “مصرف الراجحي” بأقل من 1%، وكان السهم قد سجل اليوم أعلى مستوياته منذ الادراج عند 117.40 ريال.

يشار إلى أن عمومية المصرف قد وافقت أمس على زيادة رأس المال من خلال توزيع أسهم منحة على المساهمين.

وسجل سهم “اس تي سي” ارتفاعا بنحو 3%.

وتصدر سهم “عذيب للاتصالات” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى، وارتفع سهم “شاكر” بأكثر من 5%.