بالفيديو.. محامي يوضح سبب عدم الإعلان عن حالات عنف الزوجات ضد أزواجهن

الرياض(صدى):

قال المحامي بندر خالد مفتي إن مشكلة قضايا العنف تبدأ من الصمت سواء من الرجال أو النساء، مضيفا أن صمت الرجل عن استغلاله بأي صورة يسبب زيادة تعرضه للتعنيف من قبل الزوجة.

وفسر سبب عدم الإعلان عن حالات العنف ضد الرجال ونسبتها الواقعية داخل المملكة، مضيفا أن عنف الزوجات ضد أزواجهن يعد مختلف عن عنف الرجال ضد زوجاتهم، لافتا إلى أن المرأة قد تلجأ لآخرين والمحاكم من أجل الحماية بعكس الرجل.

وأضاف أن الرجل يختبئ وراء كرامته ويرى أن الشكوى في هذه الحالة يعد انتقاص لشخصيته، لذا لا تظهر مثل هذه الحالات، ، وذلك وفقا لما ذكره خلال برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

ولفت إلى أن هذا الصمت يجعل الطرف الآخر يعتقد أنه هذا العنف يعد حق مكتسب، داعيا من يتعرض للعنف إلى المبادرة بالإبلاغ لدى الجهات المعنية.

المحامي بندر خالد مفتي يعدد أنواع عنف الزوجات ضد أزواجهم وأسباب عدم الإعلان عن الحالات ونسبتها الواقعية داخل المملكة#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/8a1nSj7tkD — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 9, 2022