اتحاد القدم يتحرك في شكوى النصر ضد البلوي وحمدالله

ماجد محمد(صدى):

تحرك اتحاد كرة القدم في الشكوى التي تقدم بها النصر في لجنة الاحتراف ضد الاتحاد، وتحديدًا المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، حامد البلوي ولاعبه السابق عبد الرزاق حمد الله.

وقدم الاتحاد خطابا رسميا يطلب فيه من حامد البلوي الإفادة بعد شكوى النصر، فيما أكد النصر بأنه يمتلك أدلة، تدينهما في مفاوضات انتقال المهاجم المغربي إلى الاتحاد، وذلك بحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي علي العنزي، على حسابه بموقع “تويتر”.

يذكر أن تقارير ذكرت أن لجنة الاحتراف ستصدر قراراتها في قضية النصر والاتحاد، حول ملف عبد الرزاق حمد الله، بعد 10 أيام.