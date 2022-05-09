ولي العهد يتلقى اتصالات هاتفية من الرئيس المصري ورئيس تركيا وولي عهد الكويت

الرياض(صدى):

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقد اطمأن فخامة الرئيس التركي على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً الله تعالى دوام الصحة والعافية لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله -.

وقد عبر سمو ولي العهد عن الشكر لفخامة رئيس جمهورية تركيا على مشاعره الأخوية النبيلة، كما أعرب الرئيس التركي عن الشكر والتقدير على ما حظي به والوفد المرافق له من حسن استقبال وكرم الضيافة خلال زيارته للمملكة.

كما تلقى سموه اتصالين هاتفيين، اليوم، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.

واطمأن الرئيس المصري وولي العهد الكويتي على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلين المولى عز وجل لخادم الحرمين الشريفين دوام الصحة والعافية، فيما عبر سمو ولي العهد عن الشكر لفخامة رئيس جمهورية مصر وولي العهد الكويتي على مشاعره الأخوية الصادقة.