الصرامي: المفروض أن أترشح هذا الموسم لرئاسة النصر

نواف السالم(صدى):

صرح المتحدث السابق لنادي النصر سعود الصرامي، بأنه كان من المفترض أن يترشح في تلك الفترة لرئاسة النادي لتحقيق رؤيته.

وقال الصرامي: أنا رشحت نفسي في وقت كانت الطبقة المخملية هي المسيطرة، وكان من المفروض أن اترشح هذا الموسم حتى أحقق المبادئ اللي أنا مقتنع فيها.

وأضاف: النادي اليوم لا يحتاج ذهبيين، فهو يقدر يوفر من خلال الدعم الاستراتيجي والإعلانات أكتر من 350 مليون.

يذكر أن النصر قد رفض في عام 2005 طلب ترشيح سعود الصرامي الذي تقدم باستمارة ترشيح نفسه لرئاسة النادي، وبثت الإدارة بياناً أكدت فيه أن لوائح وأنظمة الرئاسة العامة لرعاية الشباب لا تنطبق عليه.