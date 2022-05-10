الاتحاد: تسجيلات النصر مفبركة

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر، أن إدارة نادي الاتحاد، أكدت أن التسجيلات بين حامد البلوي المدير التنفيذي للنادي، والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، التي تحدث عنها نادي النصر في بيانه الأخير مفبركة وغير صحيحة.

وشدد نادي الاتحاد في رده على عدم صحة هذه التسجيلات، وسط توقعات بأن تطلب لجنة الاحتراف التأكد من مصداقية تلك التسجيلات من عدمها بحسب الرياضية.

وكانت إدارة نادي النصر قد قدمت شكوى رسمية إلى لجنة الاحتراف في اتحاد الكرة، مرفقة بأدلة صوتية تثبت تحريض نادي الاتحاد عن طريق البلوي، للاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وطالبت إدارة نادي النصر الاتحاد السعودي لكرة القدم بسرعة البت في قضية النادي المرفوعة ضد نادي الاتحاد وحامد البلوي مدير كرة القدم واللاعب عبدالرزاق حمدالله؛ بسبب التحريض والتفاوض مع اللاعب أثناء ارتباطه السابق مع النادي وخلال الفترة المحمية -بحسب بيان النصر-.

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