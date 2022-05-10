أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 4.96816، العملة مقابل الريال الواحد 0.25202

– الدولار: 3.75094، العملة مقابل الريال الواحد 0.26659

– درهم إماراتي: 1.0213219، مقابل الريال الواحد 0.97914

– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.70927

– دينار أردني: 5.29053، مقابل الريال الواحد 0.18900

– دينار كويتي: 12.23318 مقابل الريال الواحد 0.08174

– دينار بحريني: 9.94902، مقابل الريال الواحد 0.10051

– الريال القطري: 1.03019، مقابل الريال الواحد 0.97058

-الدرهم المغربي: 0.37438مقابل الريال الواحد 2.67077

– الجنيه المصري: 0.20307، مقابل الريال الواحد 4.92398