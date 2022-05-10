أسعار العملات مقابل الريال اليوم
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
– اليورو: 4.96816، العملة مقابل الريال الواحد 0.25202
– الدولار: 3.75094، العملة مقابل الريال الواحد 0.26659
– درهم إماراتي: 1.0213219، مقابل الريال الواحد 0.97914
– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.70927
– دينار أردني: 5.29053، مقابل الريال الواحد 0.18900
– دينار كويتي: 12.23318 مقابل الريال الواحد 0.08174
– دينار بحريني: 9.94902، مقابل الريال الواحد 0.10051
– الريال القطري: 1.03019، مقابل الريال الواحد 0.97058
-الدرهم المغربي: 0.37438مقابل الريال الواحد 2.67077
– الجنيه المصري: 0.20307، مقابل الريال الواحد 4.92398
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