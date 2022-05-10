وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بجازان

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة الملكية بجازان، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية وهندسية وتقنية لحملة البكالوريوس.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مُحلل نظم المعلومات الجغرافية: درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة نظم المعلومات الجغرافية، هندسة جيوماتكس)، لا يُشترط وجود خبرة سابقة، فضلًا عن مُنسق مراقبة مشاريع: درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة كهربائية)، لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

وتشمل الوظائف: منسق المنشآت المتوسطة والصغيرة: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة أعمال)، لا يُشترط وجود خبرة سابقة، ومُحلل تطوير الخدمات اللوجستية: درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة كيميائية، هندسة صناعية)، لا يُشترط وجود خبرة سابقة، أخصائي استثمارات صناعية: درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة كيميائية، هندسة صناعية)، خبرة لا تقل عن 3 سنوات، وأخصائي شبكات: درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة شبكات، هندسة حاسب)، خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

وأشارت إلى أن التقديم بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/10/09هـ الموافق 2022/05/10م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما للتقديم عبر موقع الهيئة الملكية بجازان .