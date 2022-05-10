بالفيديو.. مشروع البلد بجدة يستهدف إحياء المساجد الأثرية وتفعيل 600 مبنى تراثي

جدة(صدى):

يسير “مشروع البلد” في جدة؛ بخطوات متسارعة في إحياء أقدم المساجد الأثرية، وتفعيل أكثر من 600 مبنى تراثي، وتشغيل أشهر 5 أسواق تاريخية.

وتعد جدة التاريخية على أعتاب مرحلة جديدة بعد أن أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إحياء جدة التاريخية ضمن برنامج تطوير جدة؛ حيث قال المشرف العام على برنامج جدة التاريخية المهندس أشرف حسن كامل، إن المشروع يعتمد بصفة أساسية على إبراز المعالم التاريخية لمنطقة البلد.

وأوضح المهندس أشرف حسن كامل، أنه انطلاقا من تأكيدات ولي العهد أن لكل منطقة في المملكة تراثها وتميزها وهويتها، فإن جدة التاريخية تتميز مبانيها بالتراث الحجازي، لافت إلى أنه سيتم العمل على المحافظة على هذه الهوية بالبناء، وذلك من خلال فريق من الكوادر السعودية ومن كوادر من أهل البلد لهم اتصال مباشر بالبيوت التاريخية التي سيتم تفعيلها حيث سيتم العمل على أكثر من 600 مبنى أثري و5 أسواق تاريخية و36 مسجداً أثرياً.

ويهدف المخطط العام، إلى جعل جدة التاريخية موقعاً ملهماً بالمنطقة وواجهة عالمية للمملكة عبر استثمار موقعها التراثي وعناصرها الثقافية والعمرانية الفريدة لبناء مجال حيوي للعيش تتوفر فيه ممكنات الإبداع لسكانها وزوارها، بحسب تقرير برنامج “المشروع 2” الذي تبثه قناة “السعودية”.