وزير الطاقة يوجه بضرورة العمل المشترك بشأن نفاذ الطاقة الفائضة
عبر وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان عن قلقه بشأن نظام الطاقة الشامل، مشيرًا لضرورة التعاون لإيجاد طرق واقعية للتعامل مع الأوضاع الحالية والمتستقبلة.
وقال “الأمير عبدالعزيز” في حديثه: “أنا قلق جدًا بشأن نظام الطاقة الشامل الموجود اليوم، العالم عليه العمل بشكل جماعي لإنقاذ الاقتصاد العالمي من مشكلتين سلاسل التوريد وقضايا الخدمات بما في ذلك الطاقة”.
وأضاف في حديثه: “يجب إزالة الأقنعة والجلوس على الطاولة والعمل لإيجاد طريقة واقعية للتعامل مع الوضع الحالي والمستقبلي”.
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