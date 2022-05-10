وزير الطاقة يوجه بضرورة العمل المشترك بشأن نفاذ الطاقة الفائضة

الرياض(صدى):

عبر وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان عن قلقه بشأن نظام الطاقة الشامل، مشيرًا لضرورة التعاون لإيجاد طرق واقعية للتعامل مع الأوضاع الحالية والمتستقبلة.

وقال “الأمير عبدالعزيز” في حديثه: “أنا قلق جدًا بشأن نظام الطاقة الشامل الموجود اليوم، العالم عليه العمل بشكل جماعي لإنقاذ الاقتصاد العالمي من مشكلتين سلاسل التوريد وقضايا الخدمات بما في ذلك الطاقة”.

وأضاف في حديثه: “يجب إزالة الأقنعة والجلوس على الطاولة والعمل لإيجاد طريقة واقعية للتعامل مع الوضع الحالي والمستقبلي”.