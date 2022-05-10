مؤشر سوق الأسهم يغلق متراجعا

الرياض(صدى):

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الثلاثاء على تراجع بنسبة 2.2 % عند 13509 نقاط (-306 نقاط) وسط تداولات بلغت 9.4 مليار ريال.

وتراجعت أغلبية الأسهم بنسب متفاوتة، تقدمها سهم “مصرف الراجحي” بأكثر من 4 % عند 108 ريالات، وانخفضت أسهم “الأهلي السعودي” و”بنك الرياض” و”ساب” و”الإنماء” و”العربي” و”الجزيرة” و”البلاد” و”الفرنسي” وبنسب تراوح بين 2 و8%.

وتراجع سهما “معادن” و”إس تي سي” بـ 6 % و4 % على التوالي.

وانخفض سهما “المجموعة السعودية” و”سيرا” بأكثر من 2%، وكانت الشركتان قد أعلنتا نتائجهما المالية للربع الأول 2022.

وأغلق سهم “الحكير” على ارتفاع بأكثر من 4 % عند 13.80 ريال.

وتصدر سهم “اتحاد الخليج الأهلية” ارتفاعات السوق اليوم بنحو 6%.