وظائف شاغرة توفرها غرفة الخبر بالقطاع الخاص

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت غرفة الخرج، عن توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) في القطاع الخاص.

وأوضحت أن مجالات التوظيف: تسويق، تصوير، مونتاج، صناعة محتوى، تصميم جرافيك، علاقات عامة، خدمة عملاء، مشترطة أن يكون المتقدم: حسن / حسنة المظهر، لبق / لبقة بالتعامل، لديه / لديها خبره إن وجد.

وأشارت إلى أن التقديم بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/10/09هـ الموافق 2022/05/10م؛ حيث تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]