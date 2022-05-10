  • الثلاثاء 10 مايو

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. وظائف شاغرة توفرها غرفة الخبر بالقطاع الخاص

وظائف شاغرة توفرها غرفة الخبر بالقطاع الخاص

وظائف شاغرة توفرها غرفة الخبر بالقطاع الخاص
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت غرفة الخرج، عن توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) في القطاع الخاص.

وأوضحت أن مجالات التوظيف: تسويق، تصوير، مونتاج، صناعة محتوى، تصميم جرافيك، علاقات عامة، خدمة عملاء، مشترطة أن يكون المتقدم: حسن / حسنة المظهر، لبق / لبقة بالتعامل، لديه / لديها خبره إن وجد.

وأشارت إلى أن التقديم بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/10/09هـ الموافق 2022/05/10م؛ حيث تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]

 

 


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.