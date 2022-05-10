حجازي يكثف برنامجه التأهيلي استعدادًا لمواجهة الهلال

ماجد محمد(صدى):

كثف مدافع نادي الاتحاد، اللاعب المصري أحمد حجازي برنامجه التأهيلي استعدادًا لمواجهة الهلال.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن أحمد حجازي يواصل برنامجه التأهيلي اللياقي الانفرادي بشكل مكثف، تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية.

ويرغب أحمد حجازي في تجهيز نفسه بشكل أسرع للمشاركة مع الفريق في لقاء الكلاسيكو أمام الهلال، بحسب “الرياضية”.

ومن المقرر أن الاتحاد يواجه الهلال الأحد المقبل، ضمن الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.