ويفا: رفع عدد المشاركين في دوري أبطال أوروبا إلى 36 ناديا

وكالات(صدى):

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ويفا”، عن إصلاحات على مسابقة دوري أبطال أوروبا من خلال إضافة 4 أندية، ليرتفع العدد إلى 36 اعتبارًا من موسم 2024-2025، وبالتالي سيرتفع عدد المباريات التي سيخوضها كل نادٍ في الدور الأول بنظام المجموعة إلى 8 مباريات، أمام خصوم مختلفين “4 على أرضه و4 خارجها” بدلًا عن 6 أمام ثلاثة خصوم “3 ذهابًا و3 إيابًا’ بحسب النظام الحالي.

وذكر رئيس الاتحاد القاري السلوفيني ألكسندر تشيفيرين: “نحن واثقون من أن النظام الجديد الذي تم اختياره يمنح التوازن الحقيقي، ومن شأنه تطوير ميزان المنافسة وتوفير إيرادات صلبة نستطيع توزيعها على الأندية ورابطات الدوري وعلى كرة قدم للجذور في مختلف أنحاء قارتنا”.

فيما ستمنح المقاعد الأربعة الجديدة بحسب المعايير التالية: ١-مقعد واحد للنادي الذي يحتل المركز الثالث في الدولة المصنفة خامسة قاريا.

٢- مقعد واحد للنادي المتوج بدوري بلاده من خلال رفع عدد الأندية المتأهلة عبر “مسار الأبطال” من 4 إلى 5.

٣- مقعدان أخيران للاتحادات التي تحقق أنديتها أفضل نتائج جماعية في الموسم السابق (مجموع عدد النقاط الحاصلة عليها مقسومة على عدد الأندية المشاركة.