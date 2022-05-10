الهلال يتأهب لمواجهة الاتفاق

نواف السالم(صدى):

أنهى نادي الهلال، عصر اليوم، تـحضـيراتـه الميدانيـة استعدادًا لـمواجهة مضيفه الاتفاق، إذ تركزت الـحصة التدريـبية على الـجوانب الفنية والتكتيكية.

وعمد الجهاز الفنـي فـي بدايـة المران إلى تطبيـق عدد من التدريبات اللياقية، كما طبق المدير الفني رامون دياز عددا من الجمل التكتيكية على كامل الملعب.

وتواجد اللاعب “ياسر الشهراني” فـي الـعـيـادة بسبب تعرضه لإصابـة فـي العضلة الخلفية عقب نهاية مران أمس، في حين اختتم “دياز” المران بتدريـبات فنية متنوعة على جزء من الملعب.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سيغادر، مساء اليوم، إلى الدمـام تأهبا لمواجهة الاتفاق.